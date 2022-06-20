Росгвардейцы задержали дебоширов на юге Москвы

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Россия, Москва, Бирюлёвская улица Карта всех событий

Сотрудники Росгвардии задержали двух приезжих из Киргизии, которые дебоширили в общественном месте на улице Бирюлевской. Об этом в понедельник, 20 июня, сообщил ОМВД России по району Бирюлево Восточное города Москвы.

Двое мужчин нецензурно ругались в магазине, вели себя агрессивно и мешали персоналу работать.

Охрана магазина нажала кнопку тревожной сигнализации. На место происшествия прибыл экипаж Росгвардии. Дебоширы попытались убежать, но были задержаны сотрудниками Росгвардии и доставлены для дальнейшего разбирательства в ОМВД России по району Бирюлево Восточное.

В отношении задержанных составили административные материалы по статье 20.1 Кодекса административных правонарушений России «Мелкое хулиганство». Сейчас решают вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 213 Уголовного кодекса России «Хулиганство».

Недавно агрессивный пассажир подмосковной электрички избил двух подростков из-за пирсинга. Избиение он снял на видео и выложил в интернет.