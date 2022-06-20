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«Мужчины стали слабее»: Кудрявцева раскрыла правду семейной жизни

Лейла Алиева
Общество
«Мужчины стали слабее»: Кудрявцева раскрыла правду семейной жизни
Фото: Youtube / Начало

Телеведущая Лера Кудрявцева и хоккеист Игорь Макаров в начале июня отметила девять лет со дня свадьбы.

По ее мнению, раньше мужчины брали все в свои руки, но теперь многое перекладывают на женщин.

— Мужчины стали слабее, яйца появились у женщин. Мужчины как-то ушли в забытье, не все, конечно, но многие. То, что вижу я — к сожалению, мужчины мельчают, — заявила телеведущая.

Говоря о своем муже Кудрявцева призналась, что по дому делает все сама. При этом что касается мужских обязанностей, то Макаров делит их со своим помощником, передает StarHit.

До этого, вернувшись после отдыха в Сочи телеведущая пожаловалась на набранные за время отдыха килограммы своему бывшему возлюбленному певцу Сергею Лазареву.

Недавно российская актриса Валентина Талызина сообщила, что не намерена принимать участие в программе, которую ведет ее коллега Лера Кудрявцева. По словам артистки, она никогда не симпатизировала телеведущей, хоть и не была с ней лично знакома. Их встречи происходили лишь на съемках нескольких передач, однако взаимопонимания между ними не случилось.

Шоу-бизнес Лера Кудрявцева Мужчины
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