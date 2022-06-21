Алиханов сообщил о вызове в МИД посла ЕС в России из-за транзитных ограничений

Фото: Пресс-служба Совфеда

Посол Евросоюза (ЕС) в России вызван в Министерство иностранных дел России в связи с ограничением транзита через Литву. Об этом в понедельник, 20 июня, сообщил губернатор Калининградской области Антон Алиханов.

— Здесь, конечно, ситуация, которую можно разрешить дипломатическим путем. Насколько я знаю, завтра Маркус Эдерер, посол Евросоюза в России, вызван в МИД на Смоленку, — отметил он.

По словам Алиханова, послу выдвинут соответствующие условия. Также он выразил надежду на то, что Эдерер предложит со своей стороны конструктивное решение, передает RT.

Также в МИД РФ была вызвана временная поверенная в делах Литвы в связи с протестом из-за решения Литвы прекратить транзит ряда товаров в Калининград.

Бывший украинский дипломат Ростислав Ищенко отметил, что транспортная блокада Калининграда, созданная литовскими властями, является явным поводом для начала войны, поскольку Вильнюс нарушил право Москвы на доступ к своей территории. По его словам, союзники литовского государства могут проигнорировать эту юридическую норму.