Временную поверенную в делах Литвы вызвали в МИД России

Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Временная поверенная в делах Литвы вызвана в Министерство иностранных дел России в связи с протестом из-за решения Литвы прекратить транзит ряда товаров в Калининград. Об этом в понедельник, 20 июня, сообщили в МИД РФ.

— Главе дипмиссии заявлен решительный протест в связи с введенным Вильнюсом без предварительного уведомления российской стороны запретом на железнодорожный транзит большой номенклатуры грузов через территорию Литвы в Калининградскую область. Потребовали незамедлительной отмены этих рестрикций, — говорится в сообщении.

При этом в МИД РФ уточнили, что подобная позиция литовского государства воспринимается как агрессивная в отношении России.

Литовские железные дороги с полуночи 18 июня отменили транзит товаров, которые попадают под санкции Евросоюза. Такой запрет транзита потребует срочной поставки на паромную линию Усть-Луга — Балтийск новых судов.

Помимо этого, в материале «Вечерней Москвы» рассказали, чем Россия может ответить Литве на блокаду Калининграда. Политолог Дмитрий Журавлев отметил, что Россия может ввести новые ограничения в отношении Литвы, которые сильно повлияют на ее экономику. Политолог Наталья Елисеева в свою очередь уточнила, что российские власти могут ввести ограничения не только в отношении Литвы, но и в адрес сопредельных государств: в данном случае Литва выступает от имени Евросоюза.

Также стало известно, что посла Хорватии в Москве Томислава Цара вызвали в МИД страны. Ему выразили протест и сообщили об объявлении пяти сотрудников хорватского посольства персонами нон грата в качестве ответных мер.