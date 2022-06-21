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Психолог перечислил основные причины ревности

Лейла Алиева
Общество
Психолог перечислил основные причины ревности
Фото: pixabay.com

Социальный психолог Александр Шахов рассказал, почему в отношениях может появится чувство ревности.

Первая причина — низкая самооценка. По словам специалиста, в данном случае человек не уверен в себе и думает, что он хуже других, а значит — партнер выберет другого.

Еще одной причиной является неудачный опыт прошлых отношений. Так, если человек пережил измену ранее, то боль потери отношений может спроецироваться на настоящем. Здесь ревность отражает тревогу одного из партнеров за будущее.

Также на появление ревности может повлиять тревожный тип привязанности. Если одного из партнеров в детстве часто отвергали и относились к нему холодного, то он начнет требовать от второго избыточного внимания и постоянной близости. А в случае, если вторая половинка захочет отстраниться, то неизбежно возникнет чувство ревности.

Четвертая причина — проекция. То есть, когда человек судит других по себе. Так, если он сам подумывает об измене, то он бессознательно наделяет других людей этими же мыслями и намерениями, передает РИАМО.

Семейный психолог Наталья Панфилова рассказала о методах борьбы с нежеланием работать летом.

Отношения ревность Психология
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