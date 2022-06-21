В ЛНР сообщили о выходе с завода «Азот» около 20 мирных жителей

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Около 20 мирных жителей самостоятельно вышли с территории завода «Азот». Об этом во вторник, 21 июня, сообщил посол ЛНР в России Родион Мирошник.

— По мере продвижения союзных сил по территории «Азота», из убежищ начинают выходить мирные жители, остававшиеся последние недели в укрытиях завода, — отметил он.

Мирошник добавил, что почти 20 мирных жителей в понедельник смогли самостоятельно выйти ко второй проходной завода, которая не контролируется боевиками. В настоящее время они в безопасности.

При этом из-за постоянных обстрелов украинскими боевиками Северодонецка осложняется выход остальной части людей, передает ТАСС.

Официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко заявил, что иностранные наемники препятствуют эвакуации гражданских с завода «Азот». Он отметил, что это рассказали мирные жители, которые оказались заблокированы на территории предприятия.

Сдавшиеся в плен члены националистического батальона «Айдар» дали показания против сослуживцев, блокирующих химпредприятие «Азот» в Северодонецке.