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Сдавшиеся в плен члены националистического батальона «Айдар» начали давать показания против сослуживцев, блокирующих химпредприятие «Азот» в Северодонецке. Об этом в понедельник, 20 июня, сообщил источник, близкий к Народной милиции ЛНР.

— Сейчас для переговоров с боевиками (на «Азоте» — прим. «ВМ») задействуется информация, полученная от айдаровцев, сдавшихся в плен в Метелкине, — передает его слова ТАСС.

Напомним, 19 июня стало известно, что боевики «Айдара» вместе со своими вожаками начали сдаваться в плен в пригороде Северодонецка.

Отмечается, что после взятия населенного пункта Метелкино ведутся бои за находящееся по соседству село Сиротино. Накануне были зафиксированы «прилеты» российских ракет по позициям радикалов в этом селе, что дало возможность Народной милиции ЛНР развить наступление.

Также глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров сообщил о группе сдавшихся в плен бойцов ВСУ в поселке Врубовка ЛНР. Он подчеркнул, что любой гражданин Украины может получить повестку буквально за любую мелкую административную провинность. После этого принужденно мобилизованных отправят на фронт, предупредил глава Чечни.