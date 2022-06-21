Риелторы назвали районы Москвы с наибольшим ростом цен на жилье в мае

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Несмотря на снижение средней стоимости «квадрата», в некоторых столичных районах продолжают расти цены на квартиры из-за дефицита предложения. Об этом свидетельствует исследование риелторской компании Est-a-Tet.

По данным компании, квадратный метр жилья на вторичном рынке в мае 2022 года больше всего подорожал в Донском районе, где средняя цена «квадрата» за месяц выросла на 11,7 процента. Второе место занимает Москворечье-Сабурово — здесь квартиры подорожали на 10,8 процента, а на третьем — Восточный район с ростом на 10,7 процента.

Кроме того, на 10,6 процента подорожало жилье в районе Тропарево-Никулино. На последнем месте в пятерке лидеров стоит Нижегородский район, где цена выросла на 10,4 процента.

— Рост цены отмечается в локациях, где может быть небольшой объем предложения. В этом случае даже небольшая коррекция по лотам вызывает заметное изменение среднего показателя по району, — отметила директор офиса продаж вторичной недвижимости Est-a-Tet Юлия Дымова.

Еще одной причиной роста цен, по ее словам, является выход большого числа лотов в недавних новостройках при отсутствии конкуренции. В этом случае качество новых домов и квартир в них может быть интереснее, чем в старых домах, передает РБК.

При этом самая минимальная стоимость одного квадратного метра вторичного жилья в старой Москве зафиксирована в отдаленной части муниципального образования Восточный, поселке Акулово.