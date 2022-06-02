Названы кварталы Москвы с самым дешевым жильем

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Россия, Москва, посёлок Акулово Карта всех событий

Самая минимальная стоимость одного квадратного метра вторичного жилья в Старой Москве зафиксирована в отдаленной части муниципального образования Восточный, поселке Акулово. Средний показатель составил 110 тысяч рублей, что на 46 процентов ниже, чем в среднем по всем районам столицы. Об этом сообщили аналитики сервиса объявлений ЦИАН.

Поселок Акулово застроен малоэтажными сталинскими домами. Низкая цена на жилье здесь объясняется удаленностью от МКАД — до кольцевой дороги отсюда более 20 километров.

Еще один квартал с наиболее низкими ценами на вторичное жилье — поселок Милицейский в Южном Бутово, где показатель составляет 115 тысяч рублей. Здесь низкая стоимость квартир объясняется удаленностью от метро и устаревшим жилым фондом.

В пределах МКАД самые низкие цены в 1-м квартале Капотни (120 тысяч рублей за квадратный метр). Этот район имеет негативную репутацию из-за своей изолированности от других жилых кварталов и близости к нефтеперерабатывающему заводу, отметили аналитики.

В ЦАО самые недорогие локации находятся ближе к внешним границам округа и в тех кварталах, которые застроены типовыми домами. В северо-восточной части муниципалитета Басманный цена квадратного метра составила 200 тысяч рублей. Столько же стоит жилье на северо-западной окраине Пресненского района.

Третье место по доступности жилья (205 тысяч рублей) в ЦАО занимает южная часть Шелепихи, сообщает «РБК-Недвижимость».

Представитель Гильдии риелторов России Константин Апрелев спрогнозировал падение цен на жилье в Москве. По словам эксперта, аналитики считают стоимость стройматериалов по мартовским показателям, а это период, когда отечественная валюта дважды просела, вызвав необоснованный рост на глобальном продовольственном рынке.