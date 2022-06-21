Более 300 поездок совершили пассажиры автобусов за месяц тестирования сервиса «НамПоПути» в Подмосковье

Фото: mostransavto.ru

Более 300 раз пассажиры воспользовались сервисом автобусных перевозок по требованию «НамПоПути» в период его тестирования. Об этом во вторник, 21 июня, сообщили в пресс-службе министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Автобусы «Мострансавто» совершают поездки по заявкам жителей Красногорска от жилых комплексов «Изумрудные Холмы» и «Земледелец» до станции «Опалиха» Московских центральных диаметров (МЦД).

— За месяц тестирования сервиса пассажирских перевозок по требованию порядка 200 участников фокус-группы совершили свыше 300 поездок. Автобусы Мострансавто выполнили более 200 рейсов по заявкам жителей, — рассказала заместитель председателя правительства Московской области Анна Кротова.

По ее словам, пассажиры чаще всего вызывали автобусы с 6:00 до 8:00. При этом самым популярным местом отправления стала остановка на улица Игоря Мерлушкина, дом 6, куда поступило более 140 заявок, передает агентство городских новостей «Москва».

Данный сервис доступен в приложении «Транспорт Подмосковья». С помощью специальной кнопки «НамПоПути», пассажиры могут разместить заказ, указав время и подходящую остановку. Оплатить проезд можно в приложении при помощи карты.