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В Подмосковье начнут тестировать новый транспортный сервис

Ирина Игнатенко
Общество
В Подмосковье начнут тестировать новый транспортный сервис
Фото: Официальный сайт мэра Москвы

В Подмосковье в этом месяце начнут тестировать новый сервис «НамПоПути». С его помощью можно заказать автобус в нужное время и место, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Цель такого сервиса — создание нового вида мобильности, который дополнит регулярный маршрутный транспорт.

Сервис доступен в приложении «Транспорт Подмосковья». Здесь появится специальная кнопка «НамПоПути». Нажав на нее, пассажир сможет разместить заказ — потребуется указать время и подходящую остановку. Оплатить проезд можно будет в приложении при помощи карты.

После обработки заявок система сформирует маршрут по запросам пассажиров. При этом будет учитываться вместимость автобуса.

Сервис протестируют в ЖК «Изумрудные холмы» и «Земледелец» в Красногорске. В дальнейшем планируется увеличение подобных маршрутов. В этом случае алгоритм движения автобуса строится на основе поступающих заказов и транспорт работает в режиме «остановка по требованию».

29 апреля в Московской области дали старт акции «Чистый транспорт», которая продлится до конца мая.

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