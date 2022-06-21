LA Times: Макрон, Шольц и Драги отказались пойти на требование Зеленского

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Президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Олаф Шольц и премьер-министр Италии Марио Драги отказали Владимиру Зеленскому в оперативной передаче оружия. Об этом во вторник, 21 июня, сообщил обозреватель Дойл МакМанус в статье для газеты Los Angeles Times.

— На Западе появились признаки усталости от Украины из-за экономических последствий санкций в отношении России для их инициаторов. И все же эти трое не предоставили Зеленскому самого желанного: оперативных поставок нового оружия, — отметил он.

Кроме того, несмотря на поддержку со стороны лидеров европейских стран, публицист выразил сомнения по поводу скорого вхождения Украины в Евросоюз, передает РИА Новости.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что в случае отмены поставок западных вооружений Киев продолжит противостоять России и будет «воевать лопатами».

Украинский посол в ФРГ Андрей Мельник высмеял военную помощь, которую Германия оказывает Украине. В своем микроблоге он опубликовал фото, на котором улитка передвигается с приклеенным к панцирю патроном.