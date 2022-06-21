Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Сторис
Безопасность детей на воде

Безопасность детей на воде

Дебоширы в самолетах

Дебоширы в самолетах

Скандальные разводы футболистов

Скандальные разводы футболистов

Засекреченные истории московских бункеров

Засекреченные истории московских бункеров

Аферисты в Тиндере

Аферисты в Тиндере

Автор эссе «Как убить своего мужа» убила мужа

Автор эссе «Как убить своего мужа» убила мужа

Новый образ беременности

Новый образ беременности

Эпоха Старбакс и Макдональдс

Эпоха Старбакс и Макдональдс

Кто придумал Последний звонок?

Кто придумал Последний звонок?

Какие города играли роль Москвы

Какие города играли роль Москвы

LA Times: Макрон, Шольц и Драги отказались пойти на требование Зеленского

Лейла Алиева
В мире
LA Times: Макрон, Шольц и Драги отказались пойти на требование Зеленского
Фото: president.gov.ua

Президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Олаф Шольц и премьер-министр Италии Марио Драги отказали Владимиру Зеленскому в оперативной передаче оружия. Об этом во вторник, 21 июня, сообщил обозреватель Дойл МакМанус в статье для газеты Los Angeles Times.

— На Западе появились признаки усталости от Украины из-за экономических последствий санкций в отношении России для их инициаторов. И все же эти трое не предоставили Зеленскому самого желанного: оперативных поставок нового оружия, — отметил он.

Кроме того, несмотря на поддержку со стороны лидеров европейских стран, публицист выразил сомнения по поводу скорого вхождения Украины в Евросоюз, передает РИА Новости.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что в случае отмены поставок западных вооружений Киев продолжит противостоять России и будет «воевать лопатами».

Украинский посол в ФРГ Андрей Мельник высмеял военную помощь, которую Германия оказывает Украине. В своем микроблоге он опубликовал фото, на котором улитка передвигается с приклеенным к панцирю патроном.

Оружие Владимир Зеленский Олаф Шольц
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Нет дела Пушкину до наших кабачков

Сергей Кузнецов
Сергей Кузнецов

Создаем центры притяжения

Александр Шаргунов
Александр Шаргунов

Память о первых апостолах

Антон Кульбачевский
Антон Кульбачевский

Готовы к любым капризам природы

Влад Соколовский
Влад Соколовский

Таких устриц вы больше не попробуете нигде

Юлия Дрожжина
Юлия Дрожжина

Студентов ждет трудовое лето

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

От любви до ненависти

Все мнения
О проекте