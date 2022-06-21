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Эксперты рассказали, как правильно продавать квартиру

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Общество
Эксперты рассказали, как правильно продавать квартиру
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Специалист по маркетингу Анна Братчикова рассказала, чему стоит уделять внимание при продаже квартиры.

По ее словам, в данном вопросе важно знать свою целевую аудиторию. При продаже недвижимости также необходимо задействовать не только специальные сайты, но и социальные сети.

— Вряд ли вы сдадите «однушку» многодетной семье, а «трешку» — студенту. В объявлении не надо ориентироваться сразу на всех, только на своих потенциальных покупателей и арендаторов, — пояснила специалист.

Она добавила, что продавцам необходимо составлять подробное описание квартиры с упоминанием близлежащей инфраструктуры, рассказывать о соседях, которые будут жить рядом с новыми владельцами, и публиковать красивые фотографии объекта.

Риелтор Ольга Карнаух в свою очередь добавила, что во время очной презентации квартиры внутри не должно быть никаких посторонних людей, передает портал «Подмосковье сегодня».

До этого аналитики назвали районы Москвы, в которых аренда жилья стала дешевле. Так, средняя ставка в апреле составила в столице 55 тысяч рублей в месяц. Уточняется, что это на восемь процентов меньше показателей марта.

При этом в нескольких районах города аналитики отметили особенно сильное снижение стоимости. Так, в Бутырском районе цена за однокомнатную квартиру упала на 23 процента, до 46 тысяч рублей, а в Хорошо-Мневниках и Донском — на 18 процентов, до 45 тысяч рублей.

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