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Автомобиль наехал на разделительное ограждение на внутренней стороне МКАД

Араз Салехов
Происшествия
Автомобиль наехал на разделительное ограждение на внутренней стороне МКАД
Фото: Вечерняя Москва
Россия, Москва, улица Николая Старостина Карта всех событий

На внутренней стороне МКАД произошло ДТП, при котором автомобиль наехал на разделительное ограждение. Об этом во вторник, 21 июня, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

— Движение осуществляется по трем полосам из пяти. Пожалуйста, по возможности объезжайте данный участок, — говорится в сообщении.

В Telegram-канале «Дептранс.Оперативно» отметили, что авария произошла перед пересечением с улицей Николая Старостина. На месте ДТП проводят работы оперативные службы города. В скором времени поступилась информация о восстановлении движения транспортных средств на данном участке.

В понедельник, 20 июня, мотоциклист врезался в столб и погиб в деревне Ларево, расположенной в поселении Сосенском в Новой Москве. Инцидент произошел по адресу Зименковская улица, дом 19.

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