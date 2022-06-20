Мотоциклист насмерть разбился в Новой Москве

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Россия, Московская область, городской округ Мытищи, деревня Ларёво Карта всех событий

Мотоциклист врезался в столб и погиб в деревне Ларево, расположенной в поселении Сосенском в Новой Москве. Об этом «Вечерней Москве» в понедельник, 20 июня, сообщил источник в экстренных службах.

Инцидент произошел по адресу Зименковская улица, дом 19.

Накануне два человека погибли в результате дорожно-транспортного происшествия (ДТП) с мотоциклом в ТиНАО.

Инцидент произошел в районе поселения Кленовского на улице Кленово, дом 153а. Транспортное средство, как уточняется, вылетело в результате аварии в кювет.

До этого сообщалось, что на 87-м километре МКАД произошло дорожно-транспортное происшествие с участием трех транспортных средств. В результате инцидента пострадали люди.

Ранее на 5-м километре МКАД произошла авария с участием грузовика. Это случилось перед развязкой с Носовихинским шоссе. Грузовик наехал на разделительное ограждение и опрокинулся. В результате водитель КамАЗа погиб.