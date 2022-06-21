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Участники «Московского долголетия» представят коллекции модной одежды

Араз Салехов

Сюжет: 

Московское долголетие
Город
Участники «Московского долголетия» представят коллекции модной одежды
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы
Россия, Москва, Тверская площадь Карта всех событий

В четверг, 23 июня, участники «Московского долголетия» продемонстрируют собственную коллекцию одежды на Московской неделе моды, которая была создана в рамках проекта «Мастерская дизайнеров». Об этом во вторник, 21 июня, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

— Занятия «Московского долголетия» уже давно перестали быть только местом для досуга. Здесь горожане старшего поколения находят новые возможности для реализации творческого потенциала и профессионального роста. Проект «Мастерская дизайнеров» стал одним из творческих экспериментов прошлого года и помог найти новые таланты. Участие наших дизайнеров в Московской неделе моды является высокой оценкой их работы и отметкой качества, — рассказал заместитель руководителя Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы Владимир Филиппов.

Помимо этого, он выразил уверенность в том, что показ вдохновит других людей старшего поколения к экспериментам и еще раз покажет, что люди в любом возрасте могут оставаться стильными и быть в тренде. Так, в ходе события зрители смогут увидеть более 30 модных образов, разных по стилю и исполнению, созданных участниками проекта в 2021 году. На показе представят почти все предметы гардероба современной женщины, в том числе платья, брюки, юбки, пальто, блузы, свитшоты, футболки, плащи.

Начало мероприятия обозначено на 17:00, оно состоится на Тверской площади. Участниками показа станут модели в возрасте старше 55 лет. К слову, они являются ученицами модельной школы «Московского долголетия» «Королевская осанка», сообщает официальный сайт мэра Москвы.

При этом в общей сложности в столице состоится свыше 60 мероприятий, приуроченных к первой Московской недели моды. Они пройдут в столичных парках, музеях, библиотеках и культурных центрах.

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