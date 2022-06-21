Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Сторис
Безопасность детей на воде

Безопасность детей на воде

Дебоширы в самолетах

Дебоширы в самолетах

Скандальные разводы футболистов

Скандальные разводы футболистов

Засекреченные истории московских бункеров

Засекреченные истории московских бункеров

Аферисты в Тиндере

Аферисты в Тиндере

Автор эссе «Как убить своего мужа» убила мужа

Автор эссе «Как убить своего мужа» убила мужа

Новый образ беременности

Новый образ беременности

Эпоха Старбакс и Макдональдс

Эпоха Старбакс и Макдональдс

Кто придумал Последний звонок?

Кто придумал Последний звонок?

Какие города играли роль Москвы

Какие города играли роль Москвы

ДТП с участием мотоцикла произошло на Варшавском шоссе

Араз Салехов
Происшествия
ДТП с участием мотоцикла произошло на Варшавском шоссе
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва
Россия, Москва, Черноморский бульвар Карта всех событий

ДТП с участием мотоцикла произошло на Варшавском шоссе. Об этом во вторник, 21 июня, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

— На Варшавском шоссе (перед пересечением с Черноморским бульваром) при движении в сторону центра столкнулись автомобиль и мотоцикл. На месте работают оперативные службы города, — говорится в сообщении.

В Telegram-канале «Дептранс.Оперативно» отметили, что движение на данном участке осуществляется по одной полосе из трех.

Также на внутренней стороне МКАД произошло ДТП, в котором автомобиль наехал на разделительное ограждение. Уточняется, что авария произошла перед пересечением с улицей Николая Старостина. На месте ДТП проводят работы оперативные службы города.

Транспорт Москва ДТП
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Нет дела Пушкину до наших кабачков

Сергей Кузнецов
Сергей Кузнецов

Создаем центры притяжения

Александр Шаргунов
Александр Шаргунов

Память о первых апостолах

Антон Кульбачевский
Антон Кульбачевский

Готовы к любым капризам природы

Влад Соколовский
Влад Соколовский

Таких устриц вы больше не попробуете нигде

Юлия Дрожжина
Юлия Дрожжина

Студентов ждет трудовое лето

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

От любви до ненависти

Все мнения
О проекте