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Россия, Москва, Черноморский бульвар Карта всех событий

ДТП с участием мотоцикла произошло на Варшавском шоссе. Об этом во вторник, 21 июня, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

— На Варшавском шоссе (перед пересечением с Черноморским бульваром) при движении в сторону центра столкнулись автомобиль и мотоцикл. На месте работают оперативные службы города, — говорится в сообщении.

В Telegram-канале «Дептранс.Оперативно» отметили, что движение на данном участке осуществляется по одной полосе из трех.

Также на внутренней стороне МКАД произошло ДТП, в котором автомобиль наехал на разделительное ограждение. Уточняется, что авария произошла перед пересечением с улицей Николая Старостина. На месте ДТП проводят работы оперативные службы города.