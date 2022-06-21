Памп-трек и скейт-парк появятся в рекреационном центре «Зеленый бульвар»

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Россия, Москва, природно-исторический парк Битцевский лес Карта всех событий

Специалисты начали работы, связанные с устройством памп-трека и скейт-парка в локальном рекреационном центре «Зеленый бульвар». Об этом во вторник, 21 июня, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

— Новое рекреационное пространство появится на месте гаражей. На данный момент зона проведения работ огорожена, стволы деревьев защитили специальными коробами. Для памп-трека подготовили основание и дренажную систему, уже приступили к формированию геометрии трассы. По скейт-парку сейчас ведется разработка грунта под устройство основания и дренажной системы, — рассказал заместитель руководителя Департамента капитального ремонта Москвы Сергей Мельников.

При этом он добавил, что там же специалисты ведут планировку, геодезическую разбивку территорий, устройство оснований дорожек и парковки, а также установку закладных элементов для опор освещения. Сам рекреационный центр расположен на окраине Битцевского леса около станции метро «Улица Академика Янгеля», сообщает официальный сайт мэра Москвы.

К тому же москвичи ожидают появление многофункционального спортивного кластера в будущем парке «Яуза» на северо-востоке столицы. Его основной точкой притяжения, как уточняется, станет памп-трек — специальная велосипедная трасса с участками разной геометрии и формы.