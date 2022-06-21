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Володин ответил Кулебе на заявление о готовности ВСУ «воевать лопатами»

Полина Долганова

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Володин ответил Кулебе на заявление о готовности ВСУ «воевать лопатами»
Фото: Пресс-служба Госдумы

Спикер Государственной думы Вячеслав Володин заявил, что для украинского министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, который сообщил о готовности ВСУ «воевать лопатами» при отсутствии поставок оружия, ситуация на Украине является очередным телевизионным шоу. Такое мнение спикер ГД выразил во вторник, 21 июня, на своей странице в Telegram.

— И если возьмете в руки впервые в жизни лопату, то только для того, чтобы попозировать. У вас счета в зарубежных банках. Семьи находятся за пределами Украины, — отметил Володин.

Он подытожил, что как только Североатлантический альянс (НАТО) прекратит поставлять Киеву вооружения, представители украинской власти «разбегутся».

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 20 июня заявил, что в случае отмены поставок западных вооружений Киев продолжит противостоять России и будет «воевать лопатами». Глава украинского МИД отметил, что если оружие не будет отправлено Киеву в срок, то погибнет большое количество людей, многое будет проиграно. При этом Кулеба добавил, что на Украине значительно меньше оружия, чем в России.

Украина Вячеслав Володин НАТО
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