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Почти 12 тысяч водителей пойманы за рулем авто с иностранными госзнаками

Елена Самойлова
Происшествия
Почти 12 тысяч водителей пойманы за рулем авто с иностранными госзнаками
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

За пять месяцев текущего года составлено 11 757 постановлений по делам об административных правонарушениях в отношении водителей транспорта с иностранными регистрационными знаками. Об этом во вторник, 21 июня, сообщили в пресс-службе столичной Госавтоинспекции.

По данным ГАИ, нарушения выявлены с помощью средств автоматической фотофиксации.

— Госавтоинспекция Москвы продолжит работу, направленную на неотвратимость наказания водителей транспортных средств указанной категории, систематически совершающих административные правонарушения, — резюмировали в пресс-службе.

17 июня сообщалось, что почти 1200 пьяных водителей поймали автоинспекторы в Москве с начала июня.

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