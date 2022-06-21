Певица Дина Гарипова родила сына

Фото: Игорь Ивандиков / Вечерняя Москва

У российской певицы и участницы шоу «Голос» на Первом канале Дины Гариповой родился сын.

Ребенок появился на свет 19 июня. Вес малыша составляет 3220 граммов, его рост — 51 сантиметр.

— Родился наш сынок. Чувствуем себя хорошо. Спасибо всем за добрые пожелания, — рассказала артистка в своем микроблоге, ее слова приводит StarHit.

Недавно правозащитница Екатерина Гордон стала одним из ключевых спикеров женского форума Synergy Woman Forum, который состоялся 14 апреля. Она выступала со спичем под названием «Легкий способ бросить страдать». В процессе выступления девушка сообщила, что очень любит своего мужа. Она также оповестила поклонников, что ждет третьего ребенка.

20 марта телеведущая Регина Тодоренко перестала скрывать беременность, продемонстрировав округлившийся живот в эфире шоу «Маска». По словам 31-летней звезды, ее первенец Михаил, которому сейчас три года, буквально вырос на проекте, где Регина уже три сезона является бессменным членом жюри.