Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Сторис
Безопасность детей на воде

Безопасность детей на воде

Дебоширы в самолетах

Дебоширы в самолетах

Скандальные разводы футболистов

Скандальные разводы футболистов

Засекреченные истории московских бункеров

Засекреченные истории московских бункеров

Аферисты в Тиндере

Аферисты в Тиндере

Автор эссе «Как убить своего мужа» убила мужа

Автор эссе «Как убить своего мужа» убила мужа

Новый образ беременности

Новый образ беременности

Эпоха Старбакс и Макдональдс

Эпоха Старбакс и Макдональдс

Кто придумал Последний звонок?

Кто придумал Последний звонок?

Какие города играли роль Москвы

Какие города играли роль Москвы

Певица Дина Гарипова родила сына

Полина Долганова
Общество
Певица Дина Гарипова родила сына
Фото: Игорь Ивандиков / Вечерняя Москва

У российской певицы и участницы шоу «Голос» на Первом канале Дины Гариповой родился сын.

Ребенок появился на свет 19 июня. Вес малыша составляет 3220 граммов, его рост — 51 сантиметр.

— Родился наш сынок. Чувствуем себя хорошо. Спасибо всем за добрые пожелания, — рассказала артистка в своем микроблоге, ее слова приводит StarHit.

Недавно правозащитница Екатерина Гордон стала одним из ключевых спикеров женского форума Synergy Woman Forum, который состоялся 14 апреля. Она выступала со спичем под названием «Легкий способ бросить страдать». В процессе выступления девушка сообщила, что очень любит своего мужа. Она также оповестила поклонников, что ждет третьего ребенка.

20 марта телеведущая Регина Тодоренко перестала скрывать беременность, продемонстрировав округлившийся живот в эфире шоу «Маска». По словам 31-летней звезды, ее первенец Михаил, которому сейчас три года, буквально вырос на проекте, где Регина уже три сезона является бессменным членом жюри.

новорожденные малыши Дети Музыканты
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Нет дела Пушкину до наших кабачков

Сергей Кузнецов
Сергей Кузнецов

Создаем центры притяжения

Александр Шаргунов
Александр Шаргунов

Память о первых апостолах

Антон Кульбачевский
Антон Кульбачевский

Готовы к любым капризам природы

Влад Соколовский
Влад Соколовский

Таких устриц вы больше не попробуете нигде

Юлия Дрожжина
Юлия Дрожжина

Студентов ждет трудовое лето

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

От любви до ненависти

Все мнения
О проекте