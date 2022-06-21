Столичные власти ввели новую льготу по налогу на имущество для владельцев крупных спортобъектов

Фото: Официальный сайт мэра Москвы

В столице объявили о введении новой льготы по налогу на имущество организаций для крупных спортивных объектов. Соответствующий закон подписал мэр Москвы Сергей Собянин.

— Для того чтобы воспользоваться льготой, организации необходимо подать заявление в Департамент экономической политики и развития города Москвы. Если объект соответствует критериям, установленным законом, он подлежит включению в реестр льготируемых спортивных объектов, который будет утверждаться постановлением правительства Москвы, — рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Новая налоговая льгота, как уточняется, будет действовать в течение пяти лет с 2022 года. Ею могут воспользоваться владельцы всех спортивных объектов площадью более восьми тысяч квадратных метров, включенных во Всероссийский реестр объектов спорта. Так, данную поддержку получат 85 спортивных объектов столицы. Это в свою очередь даст возможность снизить налоговую нагрузку на них в десять раз, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

В середине мая глава города рассказал, что за последние несколько лет в городе построили более 150 крупных спортивных сооружений. В частности, в Раменках было демонтировано старое здание, на месте которого будет построен современный спорткомплекс площадью около шести тысяч квадратных метров. Новый объект, как уточняется, оборудуют бассейном, игровым и тренажерным залами.