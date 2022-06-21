В народном календаре 22 июня — Кириллин (Кириллов) день, Кирилл Солнцеворот. По народному поверью, в этот день Солнце Земле всю силу отдает и наступает астрономическое лето. Православная церковь 22 июня вспоминает двух святых с именем Кирилл.
Нельзя разжигать костры неподалеку от дома: огненные духи могут повеселиться и разнести пламя по ветру, а это грозит серьезным пожаром. По этой причине следует отказаться от шашлыков на даче и любимых посиделок у костра.
Согласно приметам, в этот день запрещается выяснять отношения. Говорят, что солнце, которое в этот день греет сильнее, может уничтожить весь урожай. Солнце услышит все ссоры и конфликты, и попросту не сможет сдержать свои эмоции.
В этот день запрещается убивать комаров после обеда, говорят, что от этого их будет еще больше. Двадцать второго июня можно убивать комаров и мошек только до полудня, так они точно больше не появятся.
Нельзя выбрасывать в этот день старые травы, не думайте, что у них истек срок хранения. Эти травы можно утилизировать другим способом — вы можете собрать их в мешочек и закопать под молодым деревом. В Древней Руси люди верили, что если провести подобный ритуал, то новая трава будет помогать во время заболеваний.
Приметы погоды:
Много ягод — зима будет холодной.
Вороны часто кричат — жди осадков.
В пасмурный день пчелы в ульи не прячутся — дождя не будет.
Муравьи вокруг муравейника собрались — к погожему дню.
Подробнее в видеоматериале «ВМ»:
Народный календарь. Чем опасны шашлыки на даче 22 июня
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