Движение транспорта на Садовом кольце будет ограничено из-за выпускных 25 и 26 июня

Фото: mos.ru / Максим Денисов

Россия, Москва, Садовое кольцо Карта всех событий

С вечера 25 июня по утро 26 июня будет перекрыто движение на Садовом кольце в связи с проведением праздника выпускников. Об этом во вторник, 21 июня, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

— С 16 часов 25 июня до 7 часов 26 июня будет ограничено движение на Садовом кольце в районе Крымского моста. Это связано с проведением праздника выпускников, — говорится в сообщении.

Фото: Telegram / Дептранс.Оперативно

Так, ограничат движение на Садовом кольце от Зубовского бульвара до съезда с улицы Крымский Вал на проезд в сторону Ленинского проспекта. При этом в столице будет перекрыт участок от съезда с улицы Крымский Вал на проезд в сторону Ленинского проспекта. В Telegram-канале «Дептранс.Оперативно» отметили, что на боковом проезде улицы Крымский Вал будет запрещена парковка.

Также стало известно об изменении режима работы автобусной остановки «Парк Горького» из-за проведения общегородского выпускного 25 июня. Жителей столицы призвали пользоваться остановкой у метро «Октябрьская».