Анастасия Ракова объявила о старте приемной кампании в московские колледжи

Фото: Пресс-служба Комплекса социального развития Москвы

В столице объявили о старте приемной кампании в московские колледжи в онлайн-формате. Об этом во вторник, 21 июня, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

— С каждым годом все больше ребят хотят сделать ранний старт в карьере, выбирая учебу в колледже. С сегодняшнего дня стартует приемная кампания в колледжи на следующий учебный год. Подать заявление можно онлайн сразу в несколько учебных заведений. В наших колледжах доступно более 200 профессий и специальностей, — отметила она.

При этом заммэра добавила, что такая популярность среднего профессионального образования легко объяснима. По ее словам, колледжи страны оборудованы современными лабораториями, ИТ-полигонами, что позволяет заинтересовывать молодое поколение. Ракова напомнила, что в прошлом году заявления на поступление в колледжи столицы подали около 200 тысяч молодых людей. В этом же году город предлагает более 20 тысяч бюджетных мест на различных направлениях, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

В период с 27 июня по 4 июля состоится бесплатный онлайн-марафон «Неделя поступления». С его помощью выпускники 9-х и 11-х классов правильно выберут вуз или колледж с учетом результатов экзаменов.