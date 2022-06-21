Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Сторис
Безопасность детей на воде

Безопасность детей на воде

Дебоширы в самолетах

Дебоширы в самолетах

Скандальные разводы футболистов

Скандальные разводы футболистов

Засекреченные истории московских бункеров

Засекреченные истории московских бункеров

Аферисты в Тиндере

Аферисты в Тиндере

Автор эссе «Как убить своего мужа» убила мужа

Автор эссе «Как убить своего мужа» убила мужа

Новый образ беременности

Новый образ беременности

Эпоха Старбакс и Макдональдс

Эпоха Старбакс и Макдональдс

Кто придумал Последний звонок?

Кто придумал Последний звонок?

Какие города играли роль Москвы

Какие города играли роль Москвы

Более 45 ДТП с участием электросамокатов произошло с начала года

Елена Самойлова
Происшествия
Более 45 ДТП с участием электросамокатов произошло с начала года
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

За пять месяцев текущего года зарегистрировано 47 дорожно-транспортных происшествий с участием электрических самокатов малой мощности. Об этом во вторник, 21 июня, сообщили в пресс-службе столичной Госавтоинспекции.

По данным ГАИ, в результате этих аварий ранения получили 48 человек.

Кроме того, зарегистрировано 10 ДТП с участием электрических транспортных средств, отнесенных к категории «мопед» (мощность их электродвигателя варьируется от 0,25 до 4 кВт — прим. «ВМ»). В этих происшествиях было 10 пострадавших и травмированных.

К счастью, погибших нет.

Водители транспортных средств с электродвигателем мощностью менее 4 кВт и пешеходы, использующие электросамокаты малой мощности, становились участниками ДТП по из-за множественных нарушений ПДД,

В этот список попади несоблюдение очередности проезда и требований сигналов светофора, неожиданный выезд из-за транспортного средства и движение вдоль проезжей части (а не по тротуару). Также в антирейтинг включили случая пересечения дороги вне «зебры», либо при наличии вблизи надземного перехода

До этого сообщалось, что почти 12 тысяч водителей пойманы за рулем авто с иностранными государственными знаками.

ГИБДД Аварии электросамокат
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Звезда по имени Виктор Цой

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Фантомные боли Литвы

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

От чтения до литературного творчества

Игорь Кузнецов
Игорь Кузнецов

Почему киношникам стыдно быть патриотами

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Рубль слишком укрепился

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Любимое дело всю жизнь смакуешь

Юрий Юденков
Юрий Юденков

Инфляция летом будет снижаться

Все мнения
О проекте