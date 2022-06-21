Более 45 ДТП с участием электросамокатов произошло с начала года

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За пять месяцев текущего года зарегистрировано 47 дорожно-транспортных происшествий с участием электрических самокатов малой мощности. Об этом во вторник, 21 июня, сообщили в пресс-службе столичной Госавтоинспекции.

По данным ГАИ, в результате этих аварий ранения получили 48 человек.

Кроме того, зарегистрировано 10 ДТП с участием электрических транспортных средств, отнесенных к категории «мопед» (мощность их электродвигателя варьируется от 0,25 до 4 кВт — прим. «ВМ»). В этих происшествиях было 10 пострадавших и травмированных.

К счастью, погибших нет.

Водители транспортных средств с электродвигателем мощностью менее 4 кВт и пешеходы, использующие электросамокаты малой мощности, становились участниками ДТП по из-за множественных нарушений ПДД,

В этот список попади несоблюдение очередности проезда и требований сигналов светофора, неожиданный выезд из-за транспортного средства и движение вдоль проезжей части (а не по тротуару). Также в антирейтинг включили случая пересечения дороги вне «зебры», либо при наличии вблизи надземного перехода

До этого сообщалось, что почти 12 тысяч водителей пойманы за рулем авто с иностранными государственными знаками.