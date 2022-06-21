«Почта России» запустила в Москве услугу срочной доставки из магазинов

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«Почта России» объявила о запуске срочной доставки из магазинов в столице. Об этом во вторник, 21 июня, сообщили в пресс-службе организации.

— «Почта России» запустила по всей территории Москвы срочную доставку из розничных и онлайн-магазинов. Временной интервал доставки можно подстроить под запросы конкретного ретейлера, — говорится в сообщении.

Почтовая служба, как уточняется, доставит заказ день в день в любую часть города или в заданный ретейлером интервал в определенных геозонах. Отслеживать перемещение покупки в реальном времени можно в личном кабинете или на сайте магазина. При этом в июле запуск данной системы произойдет в Санкт-Петербурге, сообщает сайт организации.

Также стало известно, что в Новой Москве произойдет оптимизация транспортного обслуживания логистического комплекса «Почты России». В сообщении уточняется, что изменения в правила землепользования и застройки вносятся в отношении территории, которая располагается по адресу Марушкинское поселение, деревня Шарапово, улица Придорожная, земельный участок 4в.