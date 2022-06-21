Власти Крыма поддержали идею Пригожина о создании аналога конкурса Евровидение

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Крымские власти поддерживают идею продюсера Иосифа Пригожина, который предложил создать аналог песенного конкурса Евровидение. Об этом во вторник, 21 июня, заявила глава администрации Ялты Янина Павленко.

Отмечается, что конкурс готовы принять и провести на территории города.

— Поддерживаю идею Иосифа Игоревича Пригожина учредить аналог Евровидения и провести его в Крыму! Приглашаю в Ялту: эта настоящая фестивальная столица нашей Родины в свое время зажгла множество звезд отечественной эстрады, — говорится в сообщении в Telegram.

До этого исполнитель сообщил, что звезды российской эстрады решили создать Российскую музыкальную ассоциацию. Она объединит всех, кто выступает против отмены русской культуры в мире. Певец Николай Басков отметил, что объединение будет заниматься оказанием поддержки талантливым молодым артистам.

Также музыкант поддержал идею организовать в России международный конкурс по аналогии с Евровидением. По словам певца, России нужен свой конкурс, в котором могли бы принимать участие музыканты из дружественных стран и исполнять композиции на русском языке. Басков убежден, что это бы способствовало популяризации российской культуры.