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Суд оставил экс-замглавы Росприроднадзора Митволя под арестом

Елена Самойлова
Происшествия
Суд оставил экс-замглавы Росприроднадзора Митволя под арестом
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Суд рассмотрел жалобу защиты на меру пресечения для экс-заместителя главы Росприроднадзора и председателя совета директоров АО «Красноярский ТИСИЗ» Олега Митволя. Об этом во вторник, 21 июня, сообщили в пресс-службе Красноярского краевого суда.

Уточняется, что адвокат просил смягчить меру пресечения, ссылаясь на то, что Митволь заключил досудебное соглашение. Кроме того, у него на попечении находятся мать с инвалидностью, несовершеннолетняя дочь и безработная жена.

Также экс-чиновник выразил готовность возместить ущерб в добровольном порядке. Защитник также предоставил суду личные поручительства депутатов Государственной Думы Хинштейна и Савченко.

Обвинитель в свою очередь обратил внимание на то, что ущерб был нанесен государственному бюджету, а задержали Митволя в аэропорту при попытке вылететь за рубеж, что подчеркивает тяжесть преступления.

Красноярский краевой суд вынес решение, согласно которому предыдущее постановление об аресте остается без изменения, а апелляционные жалобы адвокатов Митволя — без удовлетворения.

Таким образом, Митволь пробудет в СИЗО до 24 июля.

Общественного деятеля и экс-замглавы Росприроднадзора Олега Митволя задержали 10 июня по подозрению в хищении 900 миллионов рублей из государственного бюджета. Подробнее о задержании чиновника — в материале «ВМ».

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