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Митволь заключил досудебное соглашение со следствием в рамках дела о многомиллионном мошенничестве

Елена Самойлова
Происшествия
Митволь заключил досудебное соглашение со следствием в рамках дела о многомиллионном мошенничестве
Фото: Андрей Любимов / АГН Москва

Бывший заместитель главы Росприроднадзора и председатель совета директоров АО «Красноярский ТИСИЗ» Олег Митволь заключил досудебное соглашение со следствием в рамках дела о многомиллионном мошенничестве. Об этом во вторник, 21 июня, сообщили в пресс-службе Красноярского краевого суда.

Митволь пошел на сотрудничество со следствием, подписав досудебное соглашение. Также он выразил готовность добровольно возместить нанесенный ущерб.

Также из сообщения пресс-службы суда следует, что поручительства за экс-чиновника предоставили депутаты Государственной думы Хинштейн и Савченко.

Ранее Митволя оставили под арестом до 24 июля, отклонив жалобы его защитника.

Общественного деятеля и экс-замглавы Росприроднадзора Олега Митволя задержали 10 июня по подозрению в хищении 900 миллионов рублей из государственного бюджета. Подробнее о его задержании — в материале «ВМ».

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