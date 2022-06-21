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Буланова рассказала, планирует ли выйти замуж в третий раз

Антон Махов
Общество
Буланова рассказала, планирует ли выйти замуж в третий раз
Фото: Youtube / Скажи Гордеевой

Российская певица Татьяна Буланова заявила, что в ближайшее время не планирует выходить замуж.

— Пока к замужеству не готовлюсь, рано еще. Предложения тоже не жду. Не планирую ни свадьбы, ни беременность, — приводит слова исполнительницы «Телепрограмма».

В данный момент Буланова находится в отношениях с 34-летним Валерием Рудневым. Певица неоднократно признавалась, что нашла своего человека. Также она отмечала, что если человек правильно воспитан, имеет пример родителей и уважает женщину, то вопрос возраста не так уж важен. Она рассказала, что Руднев окружил ее заботой и ведет себя по-мужски. Буланова также говорила, что задумывалась о возможном третьем замужестве.

Исполнительница была замужем дважды. Первый раз — за своим продюсером Николаем Тагриным, с которым они прожили 13 лет, второй раз — за футболистом Владиславом Радимовым. Их брак продлился 11 лет.

Также недавно Буланова рассказала «Вечерней Москве» о своем отношении к людям и брендам, покинувшим страну, о бывших мужьях и новом возлюбленном.

Шоу-бизнес замужество Татьяна Буланова
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Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
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