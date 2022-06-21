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Инна Святенко: Доступная психологическая помощь в Москве является одним из необходимых элементов соцподдержки

Араз Салехов
Город
Инна Святенко: Доступная психологическая помощь в Москве является одним из необходимых элементов соцподдержки
Фото: Пресс-служба Совфеда

В столице существует необходимость повышения доступности психологической помощи в рамках развития сферы социальной поддержки города. Об этом во вторник, 21 июня, сообщила сенатор РФ — представитель Мосгордумы в верхней палате российского парламента Инна Святенко.

— Психологическое здоровье является одним из неотъемлемых компонентов здоровья физического, общего благополучия человека. Оно важно для работоспособности, эффективности на рабочем месте и в целом влияет на жизнь человека и его окружения, — отметила она.

При этом чиновник добавила, что в столице необходимо развернуть большую работу в сфере развития доступной психологической помощи для горожан. Она напомнила, что на данном этапе каждому москвичу в течение календарного года бесплатно доступны пять психологических консультаций, два сеанса психологической диагностики, три тренинга и восемь сеансов психологической реабилитации.

Также стало известно, что специалисты Московской службы психологической помощи провели 44 вебинара и 6,5 тысячи консультаций по теме одиночества с начала 2022 года. Специалист Московской службы психологической помощи Денис Хакимов уверяет, что количество поступающих на вебинары увеличивается в связи с развитием данной сферы в городе.

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