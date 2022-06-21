Патрушев пообещал скорый ответ Москвы на блокаду Калининграда Литвой

Фото: skfo.gov.ru

Ответ России на транспортную блокаду Калининграда Литвой напрямую затронет жителей прибалтийской республики. Об этом во вторник, 21 июня, заявил секретарь Совета безопасности Российской Федерации Николай Патрушев.

По его словам, Североатлантический альянс (НАТО) продолжает наращивать военное присутствие рядом с российской границей. Обстановка у северо-западных границ РФ формируется при пособничестве Запада, добавил секретарь Совбеза.

— На подобные враждебные действия Россия, безусловно, отреагирует. Соответствующие меры прорабатываются в межведомственном формате и будут приняты в ближайшее время, — цитирует Патрушева РИА Новости.

До этого сообщалось, что посол Евросоюза (ЕС) в России был вызван в Министерство иностранных дел России в связи с ограничением транзита через Литву. Об этом в понедельник, 20 июня, сообщил губернатор Калининградской области Антон Алиханов. По его словам, послу выдвинут соответствующие условия. Также он выразил надежду на то, что Эдерер предложит со своей стороны конструктивное решение.

Литовские железные дороги с полуночи 18 июня отменили транзит товаров, которые попадают под санкции Евросоюза. Такой запрет транзита потребует срочной поставки на паромную линию Усть-Луга — Балтийск новых судов.