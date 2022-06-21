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Московские медколледжи начали приемную кампанию

Араз Салехов
Город
Московские медколледжи начали приемную кампанию
Фото: Pixabay

В столице объявили о начале приемной кампании в медицинские колледжи столицы на следующий учебный год. Об этом во вторник, 21 июня, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

— В медицинских колледжах Департамента здравоохранения города Москвы студенты могут получить образование по востребованным медицинским специальностям. Это медицинская сестра и медицинских брат, фельдшер, медицинский лабораторный техник, акушерка, зубной техник и массажист, — говорится в сообщении.

Прием документов на очную форму обучения во все столичные колледжи продлится до 10 августа, на очно-заочную — до 15 августа. Студентом медицинского колледжа могут стать выпускники девятых и одиннадцатых классов, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Накануне заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова объявила о старте приемной кампании в московские колледжи в онлайн-формате. По ее словам, колледжи страны оборудованы современными лабораториями, ИТ-полигонами, что позволяет заинтересовывать молодое поколение.

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