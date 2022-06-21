Врач назвал причину возникновения камней в почках и простате

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Малоподвижный образ жизни может стать причиной возникновения камней в почках и других органах. Об этом рассказал врач-терапевт, эндокринолог, кардиолог, кандидат медицинских наук, магистр общественного здравоохранения и член Европейского общества кардиологов и эндокринологов Алексей Жито.

— Главные механизмы образования камней тоже абсолютно разные, в частности, можно выделить такой механизм, как стаз, то есть застой. Может быть застой желчи в желчном пузыре, когда человек питается нерегулярно. В этой ситуации возникает предпосылка для того, чтобы желчь застоялась, потому что она выделяется лишь в ответ на потребление пищи, и в результате формируется со временем камень, потому что желчь все сгущается и сгущается, — рассказал эксперт.

Жито отметил, что камни в почках формируются по схожей причине, что и в желчном пузыре. Однако в этом случае камни появляются из-за застоя мочи. Причиной может быть сужение мочевого пузыря, мочеточника или засаливание мочи фосфатами, уратами, оксалатами и другими. В результате перенасыщенности раствора могут появиться камни мочевыводящих путей.

Также врач пояснил, что при малоподвижном образе жизни камни могут образоваться в поджелудочной железе, селезенке и предстательной железе у мужчин. В последнем случае фактором риска в том числе является низкая половая активность. Секрет предстательной железы застаивается и вызывает воспаление. Так могут развиться простатит и оседание кальция, сообщает Пятый канал.

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