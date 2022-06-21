«Гейзер» с песком забил в подмосковном Пушкине

Фото: Telegram / Топор live

Россия, Московская область, Пушкино, микрорайон Новое Пушкино Карта всех событий

«Гейзер» с песком забил в городе Пушкино в Московской области. Об этом стало известно во вторник, 21 июня.

Инцидент произошел в жилом комплексе «Новое Пушкино», передает Telegram-канал «Топор Live».

На кадрах, снятых местными жителями, видно, что из-под земли вырвался поток грязной воды.

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До этого сообщалось о том, что безумная женщина вышвырнула из окна вещи и продукты в столичном районе Строгино.

Также стало известно, что избивший подростков в электричке мужчина объяснил свой поступок.