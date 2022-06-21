Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Сторис
Безопасность детей на воде

Безопасность детей на воде

Дебоширы в самолетах

Дебоширы в самолетах

Скандальные разводы футболистов

Скандальные разводы футболистов

Засекреченные истории московских бункеров

Засекреченные истории московских бункеров

Аферисты в Тиндере

Аферисты в Тиндере

Автор эссе «Как убить своего мужа» убила мужа

Автор эссе «Как убить своего мужа» убила мужа

Новый образ беременности

Новый образ беременности

Эпоха Старбакс и Макдональдс

Эпоха Старбакс и Макдональдс

Кто придумал Последний звонок?

Кто придумал Последний звонок?

Какие города играли роль Москвы

Какие города играли роль Москвы

«Гейзер» с песком забил в подмосковном Пушкине

Елена Самойлова
Происшествия
«Гейзер» с песком забил в подмосковном Пушкине
Фото: Telegram / Топор live
Россия, Московская область, Пушкино, микрорайон Новое Пушкино Карта всех событий

«Гейзер» с песком забил в городе Пушкино в Московской области. Об этом стало известно во вторник, 21 июня.

Инцидент произошел в жилом комплексе «Новое Пушкино», передает Telegram-канал «Топор Live».

На кадрах, снятых местными жителями, видно, что из-под земли вырвался поток грязной воды.

Видео: Telegram / Топор Live

До этого сообщалось о том, что безумная женщина вышвырнула из окна вещи и продукты в столичном районе Строгино.

Также стало известно, что избивший подростков в электричке мужчина объяснил свой поступок.

Аварии многоквартирный дом Видео
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Самый яркий метеорит эпохи перестройки

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Звезда по имени Виктор Цой

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Фантомные боли Литвы

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

От чтения до литературного творчества

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Рубль слишком укрепился

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Любимое дело всю жизнь смакуешь

Юрий Юденков
Юрий Юденков

Инфляция летом будет снижаться

Все мнения
О проекте