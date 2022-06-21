Песков указал на ошибку в вопросе референдума в Южной Осетии о вхождении в РФ

Фото: Администрация президента РФ

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что в формулировке вопроса референдума о вхождении Южной Осетии в состав России существует юридическая ошибка. Об этом он заявил во вторник, 21 июня.

— Постановка вопроса об объединении, как это было сформулировано, содержит юридический казус. Поэтому здесь нужно разбираться в этом направлении. Не может же Россия с кем-то объединиться, — цитирует пресс-секретаря российского лидера ТАСС.

Президент Южной Осетии Алан Гаглоев во время встречи с депутатами парламента первого созыва приостановил указ бывшего главы республики Анатолия Бибилова о референдуме для присоединения к России и заявил о необходимости детально обсудить вопрос и прийти к единому мнению. Об этом сообщили в пресс-службе Гаглоева в понедельник, 30 мая.

13 мая сообщалось, что референдум по вопросу вхождения Южной Осетии в состав России состоится 17 июля. В рамках процедуры граждане должны были ответить, поддерживают ли они объединение Республики Южная Осетия и России.