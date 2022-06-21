Движение поездов восстановили на Серпуховско-Тимирязевской линии метро

Фото: Департамент строительства города Москвы

Россия, Москва, метро Серпуховская Карта всех событий

Движение поездов восстановили на Серпуховско-Тимирязевской линии московского метро. Об этом во вторник, 21 июня, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

— Движение на Серпуховско-Тимирязевской линии (9) осуществляется в соответствии с графиком, — говорится в сообщении Telegram-канала «Дептранс. Оперативно».

Накануне временно прекратилось движение на вышеуказанной ветке столичного метро. Уточняется, что поезда не ходили от «Серпуховской» до «Чеховской» из-за человека, упавшего на пути.