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Врач-сомнолог назвала два способа лучше высыпаться

Антон Махов
Общество
Врач-сомнолог назвала два способа лучше высыпаться
Фото: Pexels

Чтобы лучше высыпаться, нужно отключать экраны телевизоров, смартфонов и планшетов минимум за час до сна либо воспользоваться специальными очками. Об этом рассказала врач-сомнолог, научный сотрудник научно-исследовательской лаборатории «Нейробиология сна и бодрствования» Института высшей нервной деятельности и нейрофизиологии РАН Наталья Дорохова.

— В таком случае есть смысл воспользоваться так называемыми желтыми очками. Они блокируют синий спектр и позволяют мелатонину вырабатываться в нужном объеме. Такие очки также позволяют снизить зрительное напряжение, уменьшают риск пробуждения с ощущением «песка в глазах», — рассказала врач.

Согласно результатам эксперимента Колумбийского университета, «желтые очки» помогают справиться с бессонницей. Их янтарные линзы улучшают качество сна и увеличивают его продолжительность.

Участники исследования сообщили о решении проблемы бессонницы и снижении артериального давления. Как советует врач, надевать очки надо примерно за полчаса до того, как лечь в постель, сообщает Life.

Недавно специалист назвал четыре способа заснуть при бессоннице.

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