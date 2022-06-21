Краснокнижных птиц заметили в Терлецком лесопарке

Лысухи, обитающие на территории Яузских болот, выясняют отношения, борясь за самку. Сейчас, когда вокруг нет людей, птицы чувствуют себя свободно / Фото: Сергей Шахиджанян, «Вечерняя Москва»

Россия, Москва, Терлецкий лесопарк Карта всех событий

Специалисты заметили в Терлецком лесопарке краснокнижных кулика-перевозчика, речных крачек, гоголя и лысух. Об этом сообщили в Комплексе городского хозяйства Москвы во вторник, 21 июня.

— Гоголь занесен в Красную книгу Москвы под первой категорией редкости. У самца черная с зеленоватым металлическим отливом голова, белае грудь, бока, брюшко и пятна в основании клюва. Наряд самочки менее контрастен — в коричневых, серых и бурых оттенках. Лысухи занесены в Красную книгу Москвы под первой категорией редкости. У них черное оперение, белые клюв и кожистое пятно на лбу, — говорится в сообщении.

В Telegram-канале Комплекса также добавили, что Кулик-перевозчик занесен в Красную книгу Москвы под первой категорией как находящийся под угрозой исчезновения вид, а речная крачка занесена в Красную книгу Москвы под второй категорией как сокращающийся в численности вид.

До этого на природных территориях столицы заметили краснокнижных жуков бронзовок. Насекомых обнаружили в Долине реки Сетунь, природно-историческом парке «Кузьминки-Люблино» и природном заказнике «Жулебинский».