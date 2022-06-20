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Краснокнижных бронзовок обнаружили на природных территориях Москвы

Антон Махов
Город
Краснокнижных бронзовок обнаружили на природных территориях Москвы
Фото: Telegram / Городское хозяйство Москвы
Россия, Москва, природно-исторический парк Кузьминки-Люблино Карта всех событий

На природных территориях столицы заметили краснокнижных жуков бронзовок. Об этом в понедельник, 20 июня, сообщила пресс-служба Комплекса городского хозяйства Москвы.

Золотистых жуков обнаружили в Долине реки Сетунь, природно-историческом парке «Кузьминки-Люблино» и природном заказнике «Жулебинский».

Эти насекомые занесены в Красную книгу Москвы. Они имеют третью категорию редкости, это уязвимый вид на территории города.

Бронзовка золотистая получила такое название из-за оттенка надкрылий. Они обладают зеленой переливающейся окраской. Родовое название насекомого сetonia на древнегреческом означает «металлический жук», а видовое aurata переводится с латыни как «золотистая».

Эти жуки бывают зелеными, золотисто-зелеными, красноватыми, черными или темно-фиолетовыми.

Бронзовки золотистые питаются молодыми плодами растений, древесным соком и другой растительностью, сообщает Комплекс городского хозяйства Москвы в своем Telegram-канале.

Недавно в столичных природных заказниках «Алтуфьевский» и «Долина реки Сходни» специалисты обнаружили краснокнижного тритона.

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