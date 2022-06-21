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На стартовых площадках в Лефортове построят жилье по реновации для пяти тысяч человек

Георгий Соланович

Сюжет: 

Программа реновации жилья в Москве
Город
На стартовых площадках в Лефортове построят жилье по реновации для пяти тысяч человек
Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru
Россия, Москва, Юго-Восточный административный округ, район Лефортово Карта всех событий

В столичном районе Лефортово подобрали восемь стартовых площадок для строительства домов по программе реновации. Новые квартиры в районе получат около пяти тысяч человек, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы во вторник, 21 июня.

— Общая площадь подобранных площадок — почти 145 тысяч квадратных метров. На одной из них уже возведен жилой корпус, на двух ведется строительство новых домов, остальные находятся на этапе разработки градостроительной документации, — пояснил глава департамента градостроительной политики города Сергей Левкин.

В пресс-службе добавили, что пять стартовых площадок в Лефортове подобрали в июне этого года. Также отмечается, что территорию близ будущих домов благоустроят: возведут детские и спортивные площадки, высадят деревья и кустарники.

На официальном сайте мэра Москвы резюмировали, что всего в Лефортове предстоит расселить 40 пятиэтажек, причем три из них после переселения жителей реконструируют.

До этого сообщалось, что в столичном районе Отрадное возвели новостройку по программе реновации. В доме расположено 35 однокомнатных, 119 двухкомнатных и 14 трехкомнатных квартир.

Строительство Жилье Район Лефортово
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