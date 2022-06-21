«Хотим жить в мире»: сдавшиеся в Херсоне срочники попросились жить в Россию

Фото: Минобороны РФ

Срочники украинской армии, сдавшиеся российской военной комендатуре в Херсоне, попросили не обменивать их, а выдать российское гражданство. Об этом во вторник, 21 июня, сообщает РИА Новости.

— Мы не хотим на обмен, хотим остаться здесь, жить в мире, получить российское гражданство и помогать России бороться с нацизмом, — заявил один из сдавшихся солдат.

По словам бывших военнослужащих, повестки им выдали на работе и угрожали тремя годами тюрьмы за уклонение от призыва. Уточняется, что на Украине людей силой заставляют примкнуть к армии и территориальной обороне. Однако большинство после сдается в плен российским войскам, передает РИА Новости.

Кроме того, сдавшиеся в плен члены националистического батальона «Айдар» начали давать показания против сослуживцев, блокирующих химпредприятие «Азот» в Северодонецке. Об этом в понедельник, 20 июня, сообщил источник, близкий к Народной милиции ЛНР.

Подполковник Народной милиции ЛНР Андрей Марочко сообщил, что украинские боевики, спрятавшиеся на заводе «Азот», начинают вывешивать белые флаги и вести переговоры. По его словам, военные ЛНР по открытым каналам связи переговариваются с украинскими командирами.