Финляндия снимает ограничения на прием визовых заявлений от россиян с 1 июля

Фото: Pixabay

Финляндия с 1 июля снимет ограничения на прием визовых заявлений от граждан России. Об этом во вторник, 21 июня, сообщили в финском посольстве в РФ.

— Это означает, что от прибывающих в Финляндию путешественников из третьих стран больше не требуется наличие сертификата о вакцинации или тесте на коронавирус, — уточнили в посольстве.

Кроме того, теперь на пунктах пересечения границы с Финляндией не будут проводить тестирование на коронавирус, передает ТАСС.

Финляндия не будет продлевать коронавирусные ограничения на перемещение граждан через границу с 30 июня, она вновь будет открыта для туризма с Россией. Об этом в понедельник, 20 июня, сообщили в пресс-службе финского МВД.

До этого правительство Египта также отменило все связанные с пандемией коронавируса ограничения на въезд. Как уточнили в египетском минздраве, в ходе кампании по вакцинации медики израсходовали более 90 миллионов доз вакцины.

Кроме того, коронавирусные ограничения для въезжающих в страну туристов отменил с 1 июня Кипр. Теперь прибывающим в республику путешественникам не нужно будет предъявлять справку о вакцинации или отрицательный результат теста на COVID-19.