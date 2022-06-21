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Эксперты объяснили актуальность песен Виктора Цоя

Анна Михалюк

Сюжет: 

Эксклюзивы ВМ
Общество
Эксперты объяснили актуальность песен Виктора Цоя
Виктор Цой на съемках Ассы в 1987 году / Фото: Из личного архива

Почти половина респондентов в возрасте моложе 24 лет не смогли назвать ни одной песни Виктора Цоя, кумира 1980-х и лидера группы «Кино». При этом остальные опрошенные знают исполнителя и хорошо знакомы с его творчеством.

Наиболее популярная песня, согласно результатам опроса, — «Группа крови», ее назвали около 60 процентов опрошенных.

Андрей Богатырев, режиссер, продюсер, Евгений Федоров, депутат ГД РФ и Дмитрий Четвергов, гитарист-виртуоз, композитор, аранжировщик, продюсер музыкального лейбла Moscow City Records, в эфире сетевого вещания «Вечерней Москвы» рассказали о том, почему творчество Цоя актуально и сейчас, и объяснили феномен его популярности.

Подробнее в видеоматериале «ВМ»:

«Цой жив»: что он значит для нас сегодня

— Песни его вечны. Он как поэт рисовал буквально картины своими текстами. Песни его простые, доходчивые, они доступны для исполнения любым голосом. Я занимаюсь с подростками, и они для аккомпанемента выбирают песни Цоя. Это великая личность, об этом мы не подозревали, когда сидели и просто с ним общались, — высказался Дмитрий Четвергов.

Депутат Евгений Федоров отметил, что в момент пика популярности Цоя у нации был «перелом в сознании» и музыкант подавал свое творчество в протестно-политическом смысле, что отвечало духу времени.

Продюсер Андрей Богатырев поддержал предыдущего спикера и подчеркнул, что «Цой говорил и о своей эпохе, и о вечном».

— Цой не был самым протестным, но у него была универсальная философия. Все мое окружение в возрасте 25 лет знает песни Цоя. Его тексты, с одной стороны, обо всем, с другой стороны, они очень понятные. Не как у Шевчука или Гребенщикова, где много образов понакидано. Он ушел на взлете, и это одно из качеств героя, он остается загадкой.

Музыкант Юрий Лоза высказал свое мнение о феномене популярности Виктора Цоя. Он считает, что любой популярный человек, который рано уходит из жизни, становится культовой личностью.

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