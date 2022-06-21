Мошенники начали использовать популярный китайский маркетплейс для обмана россиян, предлагая высокий доход. В пресс-службе торговой площадки корреспонденту «ВМ» заявили, что не имеют никакого отношения к данной информации.
Схема, которой придерживаются аферисты, проста: менеджер отправляет предполагаемой жертве письмо с предложением о сотрудничестве, где расписывает преимущества. Здесь и быстрый высокий доход, и ежедневные выплаты, и гибкий график. Да и сама работа, как говорится, «не пыльная».
Если кандидат соглашается, то ему выдвигается список некоторых требований. Совсем незначительный по сравнению с надвигающимися перспективами — нужно только внести 500 рублей и указать свои личные данные.
При этом указывается, что аккаунт в официальном приложении и на сайте маркетплейса не подойдет и нужно регистрироваться снова.
Далее мошенники описывают будущую «работу». В конкретном случае предлагается помочь одному из магазинов разобраться со множеством заказов, чтобы поднять продажи и получить с этого процент (предварительно заплатив).
Обман вскрывается довольно просто — достаточно обратиться в пресс-службу китайской площадки, название которой нагло используют аферисты.
Так, корреспонденту «ВМ» заявили, что данная платформа к ним не относится и такой деятельностью официальные представители не занимаются.
— Это мошенники, — резюмировал собеседник «ВМ».
До этого «ВМ» рассказывала, кто несет ответственность за подделки на маркетплейсах.