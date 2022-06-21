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Мошенники начали использовать популярный китайский маркетплейс для обмана россиян

Елена Самойлова

Сюжет: 

Эксклюзивы ВМ
Происшествия
Мошенники начали использовать популярный китайский маркетплейс для обмана россиян
Фото: Pixabay

Мошенники начали использовать популярный китайский маркетплейс для обмана россиян, предлагая высокий доход. В пресс-службе торговой площадки корреспонденту «ВМ» заявили, что не имеют никакого отношения к данной информации.

Схема, которой придерживаются аферисты, проста: менеджер отправляет предполагаемой жертве письмо с предложением о сотрудничестве, где расписывает преимущества. Здесь и быстрый высокий доход, и ежедневные выплаты, и гибкий график. Да и сама работа, как говорится, «не пыльная».

Если кандидат соглашается, то ему выдвигается список некоторых требований. Совсем незначительный по сравнению с надвигающимися перспективами — нужно только внести 500 рублей и указать свои личные данные.

При этом указывается, что аккаунт в официальном приложении и на сайте маркетплейса не подойдет и нужно регистрироваться снова.

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Далее мошенники описывают будущую «работу». В конкретном случае предлагается помочь одному из магазинов разобраться со множеством заказов, чтобы поднять продажи и получить с этого процент (предварительно заплатив).

Обман вскрывается довольно просто — достаточно обратиться в пресс-службу китайской площадки, название которой нагло используют аферисты.

Так, корреспонденту «ВМ» заявили, что данная платформа к ним не относится и такой деятельностью официальные представители не занимаются.

— Это мошенники, — резюмировал собеседник «ВМ».

До этого «ВМ» рассказывала, кто несет ответственность за подделки на маркетплейсах.

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