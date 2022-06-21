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Путин поздравил Собянина с днем рождения

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Общество
Путин поздравил Собянина с днем рождения
Фото: Алексей Никольский/ТАСС

Президент России Владимир Путин во вторник, 21 июня, на заседании президиума Госсовета поздравил мэра Москвы Сергея Собянина с днем рождения.

— Сергей Семенович, у вас день рождения, мы вас все поздравляем. Вы проводите свой день рождения, как мы видим, на рабочем месте. Хочу пожелать, чтобы все у вас было в порядке и на этом рабочем месте, и в семье. Вам всего самого доброго, вашим близким желаю, всего самого хорошего. Поздравляю вас с днем рождения, — сказал президент.

Собянин родился 21 июня 1958 года, агентство городских новостей «Москва».

В свой день рождения мэр столицы рассказал о помощи пациентам в столичных поликлиниках. По его словам, сотрудники центров госуслуг «Мои документы» работают администраторами во всех взрослых и открытых после капремонта детских поликлиниках Москвы. Они помогают горожанам сориентироваться, найти нужный кабинет, уточнить график приема и записаться к врачу.

С этого года, добавил Собянин, администраторы работают на всех этажах медучреждений. Специалисты проходят предварительное обучение и всегда готовы ответить на вопросы пациентов.

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