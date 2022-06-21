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Собянин рассказал о помощи пациентам в столичных поликлиниках

Георгий Соланович
Город
Собянин рассказал о помощи пациентам в столичных поликлиниках
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Сотрудники центров госуслуг «Мои документы» работают администраторами во всех взрослых и открытых после капремонта детских поликлиниках Москвы. Специалисты помогают горожанам сориентироваться, найти нужный кабинет, уточнить график приема и записаться к врачу, сообщил мэр столицы Сергей Собянин во вторник, 21 июня.

— Московский стандарт поликлиник — это не просто новые и реконструированные здания, современное оборудование и удобная навигация. Меняем сам подход к оказанию медицинской помощи людям. Важно с первых минут создать комфортную и приветливую атмосферу. Сейчас почти 1,5 тысячи сотрудников центров госуслуг «Мои документы» работают администраторами во всех взрослых поликлиниках, а также в открытых после капремонта детских, — написал глава города в своем Telegram-канале.

С этого года, по словам Собянина, администраторы работают на всех этажах медучреждений. Специалисты проходят предварительное обучение и всегда готовы ответить на вопросы пациентов.

19 июня Собянин поздравил столичных врачей с профессиональным праздником — Днем медицинского работника.

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