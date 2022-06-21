Пассажирские поезда из Мелитополя в Крым запустят с июля

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Железнодорожное сообщение между Мелитополем и Крымом будет запущено в тестовом режиме уже с 1 июля. Об этом во вторник, 21 июня, сообщил гендиректор «Мелитопольских железных дорог» Алексей Ефремов.

— Пассажиры будут обеспечены всем необходимым. Это эпохальное событие, которое впервые за восемь лет соединит два региона, — заявил он.

По словам Ефремова, в тестовом поезде будет три вагона общей вместимостью 250 пассажиров, передает его слова РИА Новости.

До этого замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов сообщил, что на территории региона вскоре будет проведен референдум о вхождении региона в состав России.

По его словам, выбор о вхождении региона в состав России будут делать его жители. Отвечая на вопрос касательно сроков проведения референдума, замглавы сказал, что «впереди еще много работы».

Крымский сенатор Сергей Цеков недавно заявил, что в течение текущего года могут пройти референдумы о присоединении Донбасса, Херсона и Запорожья к России. Политик напомнил, что многие юго-восточные города Украины были основаны во времена Екатерины Великой.