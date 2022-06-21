Столичных предпринимателей пригласили на обучающий курс по работе на китайском рынке

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Московская школа экспортера пригласила столичных предпринимателей на бесплатный обучающий курс по работе на рынке КНР «Китайский абонемент». Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства города во вторник, 21 июня.

— Новый курс направлен на то, чтобы помочь отечественным компаниям вывести на китайский рынок свою продукцию и запустить экспортные продажи так, чтобы они оказались эффективными и приносили прибыль. <...> Спикерами семинаров станут эксперты в области маркетинга и электронной торговли, предприниматели, создавшие китайские компании, а также юристы, специализирующиеся на китайском законодательстве, — отметил глава Департамента предпринимательства и инновационного развития столицы Алексей Фурсин.

В рамках курса запланировано четыре встречи. Три из них пройдут в онлайн-формате, четвертая состоится на площадке Московского экспортного центра.

На официальном сайте мэра Москвы уточнили, что первая встреча пройдет 23 июня в 11:00. На ней предпринимателей познакомят с текущей экономической ситуацией в Китае, а также расскажут, как эффективно вести переговоры с бизнес-партнерами из КНР.

Центр развития карьеры инновационно-образовательного комплекса «Техноград» также подготовил новый онлайн-курс «Введение в профессию дизайн-ассистент маркетплейсов», который познакомит предпринимательниц с профессией графического дизайнера.